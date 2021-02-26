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Умер основатель и первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи

Умер основатель и первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Майкл Сомаре умер в Порт-Морсби на 85-м году жизни
Другие страны
26 февраля 2021 г. 07:09
Умер основатель и первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи

Первый премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Майкл Сомаре умер в Порт-Морсби на 85-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал EM TV со ссылкой на заявление семьи.

Сомаре, приведший страну к независимости, умер в госпитале Порт-Морсби. Как сообщила семья бывшего главы правительства, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы, диагностированный слишком поздно.

Майкл Сомаре стал первым премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи после объявления независимости страны в 1975 году. В дальнейшем он возглавлял ее правительство в течение семнадцати лет, будучи четыре раза избран на эту должность. Решение об уходе из политики он принял в 2017 году, после нескольких лет работы в парламенте страны.

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