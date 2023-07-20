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Умер один из самых опасных американских хакеров XX века

Умер один из самых опасных американских хакеров XX века Один из самых опасных американских хакеров XX века, ставший после выхода из тюрьмы специалистом по информационной безопасности, Кевин Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе.
Другие страны
20 июля 2023 г. 17:23
Умер один из самых опасных американских хакеров XX века

Один из самых опасных американских хакеров XX века, ставший после выхода из тюрьмы специалистом по информационной безопасности, Кевин Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы. Митник проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга после того, как ему поставили этот диагноз более года назад.

В 1990-х годах он похитил с компьютеров по всей стране тысячи файлов с данными кредитных карт пользователей, нанес ущерб различным компьютерным системам, телефонным сетям. Сотрудники спецслужб США называли тогда Митника "самым разыскиваемым компьютерным хакером в мире". В 1995 году, то есть спустя почти два года нахождения в розыске, Митник был арестован ФБР и обвинен в незаконном получении доступа к телефонным данным и компьютерном мошенничестве.

В 1998 году группа сторонников хакера на несколько часов захватила веб-сайт The New York Times, вынудив администрацию приостановить его работу. Через год Митник признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен почти к 10 годам тюремного заключения. Выйдя на свободу в 2000 году, он начал работать консультантом по безопасности, стал писателем и публицистом.

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