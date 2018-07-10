Умер один из основателей модного дома Benetton

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Предприниматель и один из основателей известного итальянского дома моды и группы компаний Benetton Карло Бенеттон скончался в Тревизо в возрасте 74 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник новостной телеканал Rai News 24.

По его данным, предприниматель на протяжении полугода страдал от серьезной болезни. У него остались четверо детей.

Карло Бенеттон был самым младшим из четверых основателей - детей семьи Бенеттон. Компания была основана в 1965 году в коммуне Понцано-Венето (провинция Тревизо), в том же году был открыт первый магазин в Италии. В 1969 году первый магазин Benetton появился в Париже, в 1980-е годы - в Нью-Йорке и в Токио.