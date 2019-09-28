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Умер народный артист СССР Марк Захаров

Умер народный артист СССР Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал Варшавер. 

Отметим, что у Захарова было второе воспаление легких.

Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист Захаров наибольшую известность приобрел за свои фильмы "Юнона и Авось", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф" и т.д.

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