Умер министр здравоохранения Татарстана

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков умер на 54-м году жизни.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении минздрава Татарстана.

Церемония прощания пройдет 30 января.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия". Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", медалью Республики Татарстан "За доблестный труд", а также удостоен звания "Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники".

До назначения на должность министра Садыков работал главным врачом в городской клинической больнице №7 Казани, являлся депутатом Госсовета Татарстана.