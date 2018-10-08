Умер министр культуры Кыргызстана

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султан Жумагулов скончался в понедельник после продолжительной болезни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в минкультуры республики.

"Жумагулов умер в возрасте 59 лет после продолжительной болезни, с которой он боролся на протяжении длительного времени", - сообщили в министерстве.

Жумагулов после окончания факультета журналистики Киргизского государственного университета начал профессиональную карьеру с должности корреспондента республиканской газеты "Ленинчил жаш" ("Ленинская молодежь"). Он также работал заместителем главного редактора правительственного издания "Эркин-Тоо" ("Свободные горы").

Четыре года назад Жумагулов был назначен руководителем государственной телерадиокомпании Киргизии. В 2017 году он возглавил министерство культуры, информации и туризма республики.