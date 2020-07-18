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Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси назвала его совестью Конгресса
Другие страны
18 июля 2020 г. 10:00

Американский политик и лидер движения борцов за гражданские права конгрессмен Джон Льюис скончался на 81-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории: конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса", — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на ее сайте.

По словам спикера, Льюис болел раком.

Как отмечает издание Hill, член палаты представителей Джон Льюис был знаменитым лидером движения за гражданские права, который служил символом движения на протяжении более трех десятилетий его работы в конгрессе.

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