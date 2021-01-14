Умер личный врач Дональда Трампа

Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет.

Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times .

Опубликованный в издании некролог не приводит причины смерти врача.

Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.

"Гастроендокринолог Борнстейн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого - врачом президента был его отец".