Умер лауреат Нобелевской премии мира

Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет.

Южноафриканский англиканский епископ, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту умер в возрасте 90 лет.

Как передает Report, об этом сообщает BBC News .

Туту был одним из борцов с апартеидом в ЮАР, за что он и был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым африканским епископом в стране, а в 1986 - первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.

Он умер чуть больше месяца спустя после того, как скончался последний президент ЮАР времен апартеида - Фредерик Виллем де Клерк, руководивший страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, он занимал пост в 1994-1999 годах.

Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, который занимался расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.