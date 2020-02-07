Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик, передает Report со ссылкой наРИА Новости

Ранее газета Global Times уже сообщала о смерти Ли Вэньляна, но затем опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.