Умер известный звездный фотограф

Скончался американский фотограф Стив Шапиро.

Скончался американский фотограф Стив Шапиро.

Как передает Report, об этом сообщается на его странице в Facebook .

Мужчина ушел из жизни в возрасте 87 лет.

"Стив скончался прошлой ночью в состоянии покоя и чуда", - говорится в посте.

Шапиро учился своему ремеслу у влиятельного фотографа времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С 1961 году стал работать внештатным фотографом. Его работы публиковались в таких журналах, как Life, Vanity Fair, Newsweek, Time, Sports Illustrated и Paris Match.

В 1960-х делал политические фотографии. Так, Шапиро заснял основные моменты движения за гражданские права и сопровождал Роберта Фрэнсиса Кеннеди в ходе его президентской компании.

В конце 1960–1970-х он фотографировал в основном на съемочных площадках фильмов. Он снимал бэкстейджи съемок "Крестного отца", "Китайского квартала", "Таксиста" и "Полуночного ковбоя". Он запечатлел Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро, Марлона Брандо и других звезд кино и музыки.