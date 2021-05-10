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Умер известный французский серийный убийца

Умер известный французский серийный убийца Во Франции умер серийный убийца Мишель Фурнире.
Другие страны
10 мая 2021 г. 23:39
Умер известный французский серийный убийца
Мишель Фурнире

Во Франции умер серийный убийца Мишель Фурнире.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Фурнире скончался в возрасте 79 лет 10 мая в парижской больнице, куда его госпитализировали 28 апреля. Причина его смерти не уточняется.

Отмечается, что в последние годы преступник страдал от болезни Альцгеймера.

Напомним, что Мишель Фурнире известен по прозвищу «Чудовище Арденн». Начиная с 1987 года мужчина изнасиловал и убил несколько девочек и женщин на территории Франции и Бельгии. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению. Тогда же суд признал 59-летнюю жену маньяка причастной к четырем эпизодам убийств и назначил ей наказание в 28 лет тюрьмы.

Всего Фурнире сознался в одиннадцати преступлениях и был осужден за восемь из них.

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