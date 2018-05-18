Умер историк Ричард Пайпс

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Историк Ричард Пайпс, специализировавшийся на истории России, скончался в США на 95-м году жизни.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении департамента истории Гарвардского университета.

Как отмечается, Пайпс был одним из самых известных зарубежных специалистов по истории России начала XX века.

В начале 1980-х он был советником бывшего президента США Рональда Рейгана. Пайпс возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, а также занимался вопросами внешней политики США.