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    Умер историк Ричард Пайпс

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Историк Ричард Пайпс, специализировавшийся на истории России, скончался в США на 95-м году жизни.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении департамента истории Гарвардского университета.

    Как отмечается, Пайпс был одним из самых известных зарубежных специалистов по истории России начала XX века.

    В начале 1980-х он был советником бывшего президента США Рональда Рейгана. Пайпс возглавлял восточноевропейский и советский отдел Совета национальной безопасности, а также занимался вопросами внешней политики США.

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