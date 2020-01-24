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Умер исполнительный директор ВОЗ

​Умер исполнительный директор ВОЗ
Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Салама

Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Салама.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter генеральный директор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

"Я глубоко опечален и огорчен в связи с неожиданной кончиной моего коллеги и друга, доктора Питера Салама, исполнительного директора ВОЗ… Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Питера, его друзьям и коллегам", - написал А.Гебрейесус.

Отметим, что П.Салама начал работать в организации с 2016 года. До этого он работал в ЮНИСЕФ в качестве регионального директора, курирующего ближневосточное и североафриканское направления.

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