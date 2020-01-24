​Умер исполнительный директор ВОЗ

Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Салама.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter генеральный директор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

"Я глубоко опечален и огорчен в связи с неожиданной кончиной моего коллеги и друга, доктора Питера Салама, исполнительного директора ВОЗ… Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Питера, его друзьям и коллегам", - написал А.Гебрейесус.

Отметим, что П.Салама начал работать в организации с 2016 года. До этого он работал в ЮНИСЕФ в качестве регионального директора, курирующего ближневосточное и североафриканское направления.