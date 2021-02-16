Умер глава сети отелей Marriott International

Президент и генеральный директор сети отелей Marriott International Арне Соренсон скончался в возрасте 62 лет.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении компании.
"Marriott International с глубокой печалью сообщает, что 15 февраля 2021 года неожиданно скончался президент и генеральный директор Арне Соренсон", - сообщается на сайте компании.
Компания ранее сообщала, что в 2019 году у Соренсона обнаружили рак поджелудочной железы. В начале февраля 2021 года Соренсон принял решения временно сократить график работы в связи со сложным лечением онкологии.