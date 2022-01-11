Умер глава Европарламента

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в ночь на вторник на 66-м году жизни.
Как передает Report, об этом сообщил в прямом эфире новостного телеканала
Он сказал, что известный политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в 01:15 (04:15 по бакинскому времени).
В понедельник Куилло распространил информацию, в котором говорилось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.