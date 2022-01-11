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Умер глава Европарламента

Умер глава Европарламента Глава Европарламента Давид Сассоли умер в результате нарушения работы иммунной системы
Другие страны
11 января 2022 г. 07:58
Умер глава Европарламента
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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в ночь на вторник на 66-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло.

Он сказал, что известный политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в 01:15 (04:15 по бакинскому времени).

В понедельник Куилло распространил информацию, в котором говорилось, что Сассоли 26 декабря был госпитализирован в Италии в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

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Версия на английском языке European Parliament President David Sassoli dead at 65
Версия на азербайджанском языке Avropa Parlamentinin rəhbəri David Sassoli vəfat edib

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