Умер экс-вице-президент США

Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера, умер в понедельник на 94-м году жизни

Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера, умер в понедельник на 94-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на представителя семьи.

Причина смерти политика не уточняется.

Мондейл родился в 1928 году в Миннесоте. Был членом Демократической партии США. Занимал пост вице-президента с 1977 по 1981 год в администрации Картера. В 1984-м был выдвинут кандидатом в президенты от демократов, однако проиграл Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год был послом США в Японии.