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Умер экс-вице-президент США 

Умер экс-вице-президент США  Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера, умер в понедельник на 94-м году жизни
Другие страны
20 апреля 2021 г. 05:29
Умер экс-вице-президент США 
Уолтер Мондейл

Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера, умер в понедельник на 94-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на представителя семьи.

Причина смерти политика не уточняется.

Мондейл родился в 1928 году в Миннесоте. Был членом Демократической партии США. Занимал пост вице-президента с 1977 по 1981 год в администрации Картера. В 1984-м был выдвинут кандидатом в президенты от демократов, однако проиграл Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год был послом США в Японии.

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