Умер экс-сотрудник ФБР, шпионивший в пользу СССР и России

В американской тюрьме в возрасте 79 лет скончался бывший высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, агент советской и российской разведки Роберт Ханссен.

В американской тюрьме в возрасте 79 лет скончался бывший высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, агент советской и российской разведки Роберт Ханссен.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на директора по связям с общественностью Бюро тюрем Кристи Брешерс.

Отмечается, что 5 июня заключенный Ханссен был обнаружен в бессознательном состоянии в тюрьме Флоренс.

"Персонал тюрьмы обратился за неотложной помощью, - передает телеканал слова Брешерс. - Впоследствии заключенный был объявлен мертвым".

Роберт Ханссен был задержан 20 февраля 2001 года. Согласно данным следствия, с 1985 года он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на американцев в качестве двойных агентов. После распада СССР в 1991 году он прекратил эту деятельность и возобновил ее в 1999 году. Хансен признал вину и в 2002 году был приговорен к 15 пожизненным заключениям. Он отбывал наказание в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в Соединенных Штатах близ города Флоренс в штате Колорадо.