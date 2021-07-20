Умер экс-президент Сальвадора

Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах.

Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в своем блоге в Twitter написала партия "Национального согласия", к которой принадлежал политик.

"Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", - отмечается в сообщении.

По информации издания Salvador, Молина умер в Калифорнии.

Годы правления Молины были отмечены избирательными скандалами - когда он избрался на пост президента и когда его сменил на этом посту генерал Карлос Умберто Ромеро, наблюдатели фиксировали большое число грубых нарушений. Ромеро после избрания жестко разогнал протестующих против подлога на выборах, сообщалось о более чем 50 погибших. Самого Молину обвиняют в аналогичной агрессии против антиправительственного марша студентов в 1975 году, когда военные расстреляли боевым оружием протестующих молодых людей.