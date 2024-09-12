Умер экс-президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори.

"После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу к Господу", - написала она в соцсети X.

В июле Кейко Фухимори сообщила, что ее отец, отбывший наказание за коррупцию и организацию расправ над диссидентами, намерен участвовать в очередных выборах главы государства.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийству 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года и к похищению и убийству 9 студентов и 1 преподавателя университета в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по нескольким делам, связанным с коррупцией и растратой государственных средств. В 2017 году президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори, который вышел на свободу лишь в декабре 2023 года.