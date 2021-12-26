Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет.

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей .

Папульяс - известный греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

По образованию - юрист. После окончания юридического факультета Афинского университета Папульяс продолжил образование в аспирантуре Миланского университета, специализировался в области международного частного права, защитил докторскую диссертацию в Кельнском университете. В 1963-1981 годах занимался юридической практикой.

Папульяс также был активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1967-1974 годы). Военный переворот 1967 года застал его в Западной Германии, где он стал одним из активистов организации "Социалистический демократический союз зарубежья", объединившей в своих рядах противников хунты. В 1974 году после свержения профашистского режима Папульяс вернулся в Грецию, принял участие в организации партии ПАСОК, стал одним из сподвижников лидера этой партии Андреаса Папандреу.