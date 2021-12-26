О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 15:03
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Каролос Папульяс

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в возрасте 92 лет.

Как передает Report, об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Папульяс - известный греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

По образованию - юрист. После окончания юридического факультета Афинского университета Папульяс продолжил образование в аспирантуре Миланского университета, специализировался в области международного частного права, защитил докторскую диссертацию в Кельнском университете. В 1963-1981 годах занимался юридической практикой.

Папульяс также был активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1967-1974 годы). Военный переворот 1967 года застал его в Западной Германии, где он стал одним из активистов организации "Социалистический демократический союз зарубежья", объединившей в своих рядах противников хунты. В 1974 году после свержения профашистского режима Папульяс вернулся в Грецию, принял участие в организации партии ПАСОК, стал одним из сподвижников лидера этой партии Андреаса Папандреу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanın keçmiş prezidenti Karolos Papulyas vəfat edib

Другие новости из категории

Нападение в Буркино-Фасо: погиб 41 человек
Нападение в Буркино-Фасо: погиб 41 человек
26 декабря 2021 г. 14:14
Талибы упразднили два министерства в Афганистане
Талибы упразднили два министерства в Афганистане
26 декабря 2021 г. 13:44
Умер лауреат Нобелевской премии мира
Умер лауреат Нобелевской премии мира
26 декабря 2021 г. 12:46
При взрыве на фабрике в Индии погибли шесть человек
При взрыве на фабрике в Индии погибли шесть человек
26 декабря 2021 г. 12:29
ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список
ОАЭ включил Азербайджан в COVID-безопасный список
26 декабря 2021 г. 10:37
В США предложили ввести новые санкции в отношении России
В США предложили ввести новые санкции в отношении России
26 декабря 2021 г. 09:43
Теракт в Конго унес жизни шести человек
Теракт в Конго унес жизни шести человек
26 декабря 2021 г. 09:30
В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
26 декабря 2021 г. 08:23
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества
В Бразилии пять человек погибли в результате стрельбы во время празднования Рождества
26 декабря 2021 г. 07:49
США заявили о создании евроатлантического будущего Украины
США заявили о создании евроатлантического будущего Украины
26 декабря 2021 г. 06:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi