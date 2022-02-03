О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер экс-президент Греции Христос Сардзетакис

Умер экс-президент Греции Христос Сардзетакис Экс-президент Греции (1985-1990 годы) Христос Сардзетакис умер в четверг в возрасте 92 лет.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 12:23
Умер экс-президент Греции Христос Сардзетакис

Экс-президент Греции (1985-1990 годы) Христос Сардзетакис умер в четверг в возрасте 92 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Proto Thema.

По ее информации, испытывавший последние годы серьезные проблемы со здоровьем Сардзетакис был доставлен с воспалением легких 1 декабря в афинскую больницу "Лаико", а уже 3 декабря переведен в реанимацию с острой дыхательной недостаточностью.

В 1965-1967 годах Сардзетакис изучал в Париже торговое и европейское законодательство. Во время профашистской диктатуры "черных полковников" (1967-1974) подвергался преследованиям. Сразу же после переворота он был отозван с места учебы во Франции, а в мае 1968 года наряду с 29 другими юристами исключен из судебного корпуса хунтой. Дважды арестовывался, подвергался пыткам и был заключен в тюрьму без суда на один год. Под давлением международной общественности был освобожден в ноябре 1971 года. С падением диктатуры реабилитирован и возвращен на службу в сентябре 1974 года. Затем работал в Верховном суде, был председателем Апелляционного суда, с 1982 года - членом Кассационного суда.

В 1985 году он был предложен на пост президента Греции от партии Всегреческое социалистическое движение и избран на этот пост 29 мая 1985 года при поддержке левых партий.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов
3 февраля 2022 г. 12:01
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
2 февраля 2022 г. 17:51
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
2 февраля 2022 г. 14:55
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
2 февраля 2022 г. 00:51
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
1 февраля 2022 г. 22:16
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
1 февраля 2022 г. 21:27
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
1 февраля 2022 г. 20:33
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
1 февраля 2022 г. 20:24
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
1 февраля 2022 г. 20:17
Балканы усиливают свою энергобезопасность
Балканы усиливают свою энергобезопасность
1 февраля 2022 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi