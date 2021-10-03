Умер экс-президент футбольного клуба "Марсель"

Французский предприниматель и политический деятель Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет.

Французский предприниматель и политический деятель Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет.

Как передает Report, об этом отметил телеканал BFM со ссылкой на сообщение семьи Тапи.

"Доминик Тапи и ее дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи в это воскресенье, 3 октября, в 08:40 (10:40 бакинское время), после борьбы с раком, - цитирует телеканал заявление семьи. - Он ушел с миром в окружении своей жены, детей, внуков и брата". Тапи хотел, чтобы его похоронили в Марселе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что для него образ Тапи ассоциируется с образом "борца". По его словам, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал. "Для своего клуба, города, компании он делал все, был очень предан", - рассказал в эфире телеканала глава кабмина. "Я преклоняюсь перед памятью о Бернаре Тапи", - добавил он. "Тапи никогда не опускал руки", - подчеркнул также глава политической группы правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер.

Бернар Тапи - бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель", с 1990 по 1993 год владел компанией Adidas.

С 2017 года Тапи боролся с тяжелым онкологическим заболеванием - раком желудка. Его состояние постепенно ухудшалось.