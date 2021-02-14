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Умер экс-президент Аргентины

Умер экс-президент Аргентины Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни
Другие страны
14 февраля 2021 г. 19:20
Умер экс-президент Аргентины
Карлос Менем

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции мочевой системы и с тех пор находился под наблюдением врачей.

Менем занимал пост президента с 1989 по 1999 год. С 2005 года у бывшего главы государства было место в Сенате парламента Аргентины.

За свои действия во время президентского срока Менем несколько раз представал перед судом. В 2013 году экс-глава государства был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к незаконной передаче оружия. Через два года Менем получил четыре с половиной года тюрьмы за растрату. В 2019 году его приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за нарушения при продаже, принадлежавшей государству собственности.

Менем оставался на свободе, так как не исчерпал все возможности для апелляции по своим делам.

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Версия на азербайджанском языке Argentinanın sabiq prezidenti vəfat edib

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