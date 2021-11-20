Умер экс-посол Ирана в США

В Швейцарии скончался в возрасте 93 лет посол Ирана в США шахской эпохи Ардешир Захеди, покинувший Тегеран после прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году.

В Швейцарии скончался в возрасте 93 лет посол Ирана в США шахской эпохи Ардешир Захеди, покинувший Тегеран после прихода к власти аятоллы Хомейни в 1979 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post .

Экс--дипломат любил говорить, что он руководил "золотым веком" американо-иранских отношений. В родном Иране после революции политик был приговорен к смертной казни и вынужден был эмигрировать в Швейцарию.

Политик был доверенным советником и бывшим зятем последнего шаха Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, а также одним из самых влиятельных дипломатов в прозападном правительстве.

Захеди был выходцем из политически активной семьи - его дед по материнской линии был спикером парламента, а его отец, генерал Фазлолла Захеди, помог организовать переворот 1953 года при поддержке ЦРУ и британской разведки.