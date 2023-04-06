Умер экс-глава МИД Испании

Бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике умер в четверг в возрасте 68 лет.

Бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике умер в четверг в возрасте 68 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал La Sexta.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего мужа и отца Жозепа Пике", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление родственников. По их словам, Пике умер в Мадриде.

Он с 1996 по 2003 год занимал различные министерские посты в правительстве Хосе Марии Аснара. В частности, с 2000 по 2002 год он являлся главой Министерства иностранных дел Испании.