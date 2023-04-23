Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Депутат Государственной думы и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов умер на 78-м году жизни.

Депутат Государственной думы и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов умер на 78-м году жизни.

Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

"В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов. Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям - далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков", - написал Артамонов.

Николай Иванович Борцов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года. Избран по округу № 114 (Липецкий - Липецкая область). Был членом комитета Госдумы по делам национальностей, имел ученое звание - почетный профессор Государственного университета по землеустройству.