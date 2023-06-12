СМИ: Экс-премьер Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза

Последняя госпитализация экс-премьера Италии Сильвио Берлускони перед смертью была связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом.
Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.
Сообщается, что в больницу Сан-Раффаэле в Милане сегодня утром прибыли родственники Берлускони.
"Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась", - сообщают местные СМИ.
12.39
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.
Как передает Report, об этом сообщила итальянская Corriere della Sera.
Сообщается, что он скончался в больнице в Милане.