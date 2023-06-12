СМИ: Экс-премьер Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.

Последняя госпитализация экс-премьера Италии Сильвио Берлускони перед смертью была связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом.

Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.

Сообщается, что в больницу Сан-Раффаэле в Милане сегодня утром прибыли родственники Берлускони.

"Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась", - сообщают местные СМИ.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщила итальянская Corriere della Sera.

Сообщается, что он скончался в больнице в Милане.