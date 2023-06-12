О нас

СМИ: Экс-премьер Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза

СМИ: Экс-премьер Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.
Другие страны
12 июня 2023 г. 12:54
СМИ: Экс-премьер Италии страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза

Последняя госпитализация экс-премьера Италии Сильвио Берлускони перед смертью была связана с хроническим миеломоноцитарным лейкозом.

Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.

Сообщается, что в больницу Сан-Раффаэле в Милане сегодня утром прибыли родственники Берлускони.

"Показатели Сильвио Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы для анализов, связанных с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, которым он страдает в течение некоторого времени, не показывали признаков улучшения, затем ситуация ухудшилась", - сообщают местные СМИ.

12.39

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщила итальянская Corriere della Sera.

Сообщается, что он скончался в больнице в Милане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Former Italian PM Berlusconi dead at 86
Версия на азербайджанском языке KİV: "Berluskoni vəfat edib"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
В Азербайджане будут штрафовать операторов для заказа такси, действующих без разрешения
12 июня 2023 г. 11:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана
11 июня 2023 г. 12:25
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi