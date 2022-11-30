Умер бывший председатель КНР

Бывший председатель Китайской народной республики Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет.

Бывший председатель Китайской народной республики Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Он скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщает агентство "Синьхуа".

Отметим, что он занимал пост председателя КНР с 1993 по 2003 годы.

В 1989 году Цзэминь сменил на посту генсека Коммунистической партии Китая (КПК) Чжао Цзыяна, и сделал частью партийной программы КПК теорию "трех представительств". Согласно ей, китайская интеллигенция уравнивается в политических правах с рабочими и крестьянами. Кроме того, эта теория открыла дорогу в компартию и в управленческие структуры частным предпринимателям.