Умер бывший министр обороны США

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Карлуччи скончался в воскресенье от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

Карлуччи возглавлял Пентагон на протяжении 14 месяцев - с ноября 1987 года по январь 1989 года. В 1988 году он сопровождал бывшего тогда президентом США Рональда Рейгана в ходе его визита в Москву, ставшего первым за четырнадцать лет посещением территории СССР главой американского государства.