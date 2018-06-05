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    Умер бывший министр обороны США

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/  Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи ушел из жизни в возрасте 87 лет. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, Карлуччи скончался в воскресенье от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

    Карлуччи возглавлял Пентагон на протяжении 14 месяцев - с ноября 1987 года по январь 1989 года. В 1988 году он сопровождал бывшего тогда президентом США Рональда Рейгана в ходе его визита в Москву, ставшего первым за четырнадцать лет посещением территории СССР главой американского государства.

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