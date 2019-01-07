Умер бывший министр обороны Израиля

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс скончался сегодня в своем доме недалеко от Тель-Авива на 94-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Haaretz.

По информации издания, Аренс считался "политическим покровителем" действующего израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Аренс трижды занимал пост министра обороны, а также в разные годы жизни возглавлял министерство иностранных дел Израиля и был послом Израиля в США.

По информации издания, Аренс ушел из политики после провала партии "Ликуд" на выборах 1992 года и лишь ненадолго вернулся в 1999 году. В последние годы жизни профессор Моше Аренс был колумнистом газеты Haaretz.