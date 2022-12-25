Умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов умер на 70-м году жизни.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов умер на 70-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

"Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", - сказали в концерне.

В УВЗ сообщили, что Маслов прошел славный путь в рядах вооруженных сил от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, затем был главным военным представителем РФ при НАТО.

"В последние годы работая специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность "Уралвагонзавода" сложно переоценить", - отметили в концерне.