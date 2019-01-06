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    Умер бывший глава Пентагона

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны США Гарольд Браун скончался в возрасте 91 года. 

    Как передает Report, об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его дочь Дебору Браун.

    Экс-глава Пентагона умер в своём загородном доме в городе Санта-Фе в штате Калифорния.

    Причиной смерти Брауна стало онкологическое заболевание.

    Гарольд Браун занимал пост министра обороны США с 1977 по 1981 годы.

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