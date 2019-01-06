Умер бывший глава Пентагона

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны США Гарольд Браун скончался в возрасте 91 года.
Как передает Report, об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его дочь Дебору Браун.
Экс-глава Пентагона умер в своём загородном доме в городе Санта-Фе в штате Калифорния.
Причиной смерти Брауна стало онкологическое заболевание.
Гарольд Браун занимал пост министра обороны США с 1977 по 1981 годы.
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