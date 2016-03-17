​Умер бывший глава "Моссада" Меир Даган

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Cегодня утром в возрасте 71 года скончался бывший глава службы внешней разведки "Моссад" Меир Даган, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Меир Даган занимал пост главы службы внешней разведки с 2002 по 2011 год.

После ухода с этого поста неоднократно высказывался против возможности израильского военного удара по Ирану и открыто критиковал политику, проводимую премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Дата и время похорон Меира Дагана будут опубликованы позднее.