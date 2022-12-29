Умер британский сатирик и актер Джон Бёрд

Британский сатирик и актер Джон Бёрд, известность которому принесло появление в юмористических программах на телевидении на родине, умер в возрасте 86 лет. Бёрд умер 24 декабря.

Британский сатирик и актер Джон Бёрд, известность которому принесло появление в юмористических программах на телевидении на родине, умер в возрасте 86 лет. Бёрд умер 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Бёрд был одним из самых узнаваемых лиц на британском телевидении с 1960-х годов, когда в Соединенном Королевстве произошел настоящий бум сатирических передач. Современным британцам Бёрд более всего известен по юмористической программе "Бремнер, Бёрд и Форчун", которая шла с 1999 по 2008 год на Четвертом канале британского телевидения. Передача была названа по фамилиям основных участников - самого Бёрда, Рори Бремнера и Джона Форчуна. Хитом стали псевдоинтервью, которые Бёрд и Форчун брали друг у друга, попеременно изображая политиков, военачальников, бизнесменов.

Актеры несколько раз номинировались на премию Британской академии кино и телевизионных искусств, которой и были удостоены в 1997 году.