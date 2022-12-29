Умер британский сатирик и актер Джон Бёрд

Британский сатирик и актер Джон Бёрд, известность которому принесло появление в юмористических программах на телевидении на родине, умер в возрасте 86 лет. Бёрд умер 24 декабря.
Бёрд был одним из самых узнаваемых лиц на британском телевидении с 1960-х годов, когда в Соединенном Королевстве произошел настоящий бум сатирических передач. Современным британцам Бёрд более всего известен по юмористической программе "Бремнер, Бёрд и Форчун", которая шла с 1999 по 2008 год на Четвертом канале британского телевидения. Передача была названа по фамилиям основных участников - самого Бёрда, Рори Бремнера и Джона Форчуна. Хитом стали псевдоинтервью, которые Бёрд и Форчун брали друг у друга, попеременно изображая политиков, военачальников, бизнесменов.
Актеры несколько раз номинировались на премию Британской академии кино и телевизионных искусств, которой и были удостоены в 1997 году.