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Умер британский писатель Джек Хиггинс

Умер британский писатель Джек Хиггинс Британский писатель Джек Хиггинс (наст. имя - Гарри Паттерсон), известный как автор триллеров и шпионских романов, умер в возрасте 92 лет.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 00:49
Умер британский писатель Джек Хиггинс

Британский писатель Джек Хиггинс (наст. имя - Гарри Паттерсон), известный как автор триллеров и шпионских романов, умер в возрасте 92 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PA со ссылкой на издательство HarperCollins.

Отмечается, что Хиггинс, написавший за свою жизнь 85 произведений, умер в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш.

Писатель получил мировую известность в 1975 году после выхода романа "Орел приземлился" - всего было продано более 50 млн экземпляров этой книги по всему миру. В 1976 году роман, рассказывающий про попытку похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) группой спецназовцев из Третьего рейха, был экранизирован американским режиссером Джоном Стерджесом (1910-1992). Главные роли в картине исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Паттерсон родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии в 1929 году. По достижении совершеннолетия он проходил обязательную службу в армии в течение двух лет, после чего изучал социологию в Лондонской школе экономики. Паттерсон работал преподавателем по психологии в школе в английском Лидсе, когда в 1959 году свет увидел его дебютный роман "Печальный ветер с моря".

Среди наиболее популярных произведений Хиггинса - "Отходная молитва" (1987), "Ангел смерти" (1995) и "День расплаты" (2000). Его последний роман - "Полуночный колокол" - вышел в 2017 году и попал в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.

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