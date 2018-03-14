Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет. Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.

"Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет", - сказали дети Хокинга.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Хокинг являлся одним из самых известных физиков-теоретиков и основоположником квантовой космологии.

Его книга "Краткая история времени" разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.