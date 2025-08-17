О нас

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп Американский актер Теренс Стэмп, известный за роли в "Супермене" и "Звездных войнах", умер на 88-м году жизни.
Другие страны
17 августа 2025 г. 19:41
Умер британский актер Теренс Стэмп

Американский актер Теренс Стэмп, известный за роли в "Супермене" и "Звездных войнах", умер на 88-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью актера.

Стэмп умер утром 17 августа. О причинах смерти не сообщается.

"Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы", - заявила семья актера.

Актерская карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Первой знаковой работой актера был фильм "Билли Бад" (Billy Budd, 1986), за роль в котором он был номинирован на "Оскар". Позже он стал известен за роль в фильмах "Супермен" (Superman, 1978) и "Супермен-2" (Superman II, 1980), в которых он сыграл злодея генерала Зода. На позднем этапе своей карьеры Стэмп сыграл канцлера Валорума в фильме "Звёздные войны. Эпизод I - Скрытая угрозая" (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, 1999). Одними из его последних работ являются фильмы "Горькая Жатва" (Bitter Harvest, 2017) и "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho, 2021).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
10 августа 2025 г. 19:54
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi