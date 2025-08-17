Умер британский актер Теренс Стэмп

Американский актер Теренс Стэмп, известный за роли в "Супермене" и "Звездных войнах", умер на 88-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семью актера.

Стэмп умер утром 17 августа. О причинах смерти не сообщается.

"Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей еще долгие годы", - заявила семья актера.

Актерская карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Первой знаковой работой актера был фильм "Билли Бад" (Billy Budd, 1986), за роль в котором он был номинирован на "Оскар". Позже он стал известен за роль в фильмах "Супермен" (Superman, 1978) и "Супермен-2" (Superman II, 1980), в которых он сыграл злодея генерала Зода. На позднем этапе своей карьеры Стэмп сыграл канцлера Валорума в фильме "Звёздные войны. Эпизод I - Скрытая угрозая" (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, 1999). Одними из его последних работ являются фильмы "Горькая Жатва" (Bitter Harvest, 2017) и "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho, 2021).