Умер брат Хиллари Клинтон

Брат экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Тони Родэм скончался на 66-м году жизни. Как передаёт Report, об этом политик рассказала в своём твиттере. "Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нём сегодня"- отметила она.

Клинтон подчеркнула, что её брат был "добрым, щедрым, чудесным мужем и отцом". Причину смерти Родэма она не назвала.

Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, частным детективом, страховым агентом, а также занимался бизнесом.