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Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро

Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро Итальянский мафиози, один из главарей группировки "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро умер на 63-м году жизни в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 07:26
Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро

Итальянский мафиози, один из главарей группировки "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро умер на 63-м году жизни в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, Денаро страдал от тяжелой формы рака толстой кишки, который был диагностирован у него в конце 2020 года. После своей поимки и заключения в январе этого года он получал лечение в тюремной больнице и перенес две операции. На момент ухода из жизни он находился в коме уже третьи сутки. В последние дни жизни рядом с ним были его малолетняя дочь Лоренца Аланья и сестра Джованна.

В пятницу мафиози отказался от дальнейшего лечения и питания и был объявлен неизлечимым, уточняет агентство.

Отметим, что Денаро скрывался от правосудия около 30 лет, с лета 1993 года. Он был задержан в частной клинике Маддалена в Палермо. Согласно информации телеканала Sky TG24, он не оказал сопротивления при задержании. В клинике он проходил лечение в течение года. Практически всегда мафиозных боссов обнаруживали на родной территории в секретных бункерах. Случаи арестов в больницах были и ранее. Сложность с Денаро заключалась в том, что не было известно, как он выглядит.

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