Умер бывший премьер Японии Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.
Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год.
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.
Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год.
Эта новость также доступна на других языках:
Anar TağıyevАвтор новости