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Умер бывший премьер Японии Накасонэ

Умер бывший премьер Японии Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год.

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