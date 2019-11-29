Умер бывший премьер Японии Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год.