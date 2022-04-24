О нас
Аудио новости

Умер американский сенатор-рекордсмен

Умер американский сенатор-рекордсмен Сенатор США Оррин Хэтч, который являлся рекордсменом среди республиканцев по продолжительности пребывания в Сенате Конгресса США (42 года), умер в субботу в возрасте 88 лет.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 07:39
Умер американский сенатор-рекордсмен

Сенатор США Оррин Хэтч, который являлся рекордсменом среди республиканцев по продолжительности пребывания в Сенате Конгресса США (42 года), умер в субботу в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба его фонда.

"Фонд Хэтча с прискорбием сообщает об уходе из жизни сенатора Оррина Хэтча", - говорится в информации. Политик умер вечером в субботу в городе Солт-Лейк-Сити в окружении своей семьи.

Отмечается, что, помимо рекорда среди республиканцев он также был рекордсменом по продолжительности представления штата Юта в верхней палате Конгресса США - занимал пост сенатора с 1977 по 2019 год, за его политическую карьеру сменились семь президентов. За время работы в Сенате он становился автором более 750 законопроектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Amerikalı rekordçu senator vəfat edib

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi