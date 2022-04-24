Умер американский сенатор-рекордсмен

Сенатор США Оррин Хэтч, который являлся рекордсменом среди республиканцев по продолжительности пребывания в Сенате Конгресса США (42 года), умер в субботу в возрасте 88 лет.

Сенатор США Оррин Хэтч, который являлся рекордсменом среди республиканцев по продолжительности пребывания в Сенате Конгресса США (42 года), умер в субботу в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба его фонда.

"Фонд Хэтча с прискорбием сообщает об уходе из жизни сенатора Оррина Хэтча", - говорится в информации. Политик умер вечером в субботу в городе Солт-Лейк-Сити в окружении своей семьи.

Отмечается, что, помимо рекорда среди республиканцев он также был рекордсменом по продолжительности представления штата Юта в верхней палате Конгресса США - занимал пост сенатора с 1977 по 2019 год, за его политическую карьеру сменились семь президентов. За время работы в Сенате он становился автором более 750 законопроектов.