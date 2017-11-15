Умер актер Виталий Шаповалов

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов ушел из жизни на 79 году жизни после перенесенной операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Московского театра на Таганке.

Виталий Шаповалов в 1968 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу театра на Таганке. Актер снялся в десятках картин, в том числе в фильме "Дорога домой", сериале "Каменская". Также актер участвовал во множестве театральных постановок - "А зори здесь тихие", "Пугачев", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и других.