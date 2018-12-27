Умер актер озвучивший Сталлоне и Гибсона

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!", - написал Хартулари.

Он известен тем, что озвучивал известных иностранных актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон. В частности, его голосом "говорят" такие киноперсонажи, как Дарт Вейдер в фильме "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", рядовой Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартин Риггз из "Смертельного оружия - 4". Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни.