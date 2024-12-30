Умер 39-й президент США Джимми Картер

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни.
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Экс-президент скончался в воскресенье, 30 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия).
Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".
Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах.