Умер 39-й президент США Джимми Картер

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни.

39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post.

Экс-президент скончался в воскресенье, 30 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия).

Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".

Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах.