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    ​Улюкаев: В правительстве России только сейчас начали оценивать последствия антитурецких санкций

    Министр отмечает высокий уровень зависимости от турецких продуктов, в том числе и от томатов

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24" признал, что российский бизнес зависит от Турции, в частности, российская туриндустрия, сообщает Report.

    "Есть некоторые отрасли, такие, как например туриндустрия, которая очень зависит от этого направления, где как раз ограничения наиболее зримые", - заявил Улюкаев.

    Помимо туриндустрии, министр отмечает высокий уровень зависимости от турецких продуктов.

    "Доля импорта томатов из Турции очень велика", - признал Улюкаев.

    При этом в правительстве, по словам Улюкаева, только сейчас начали оценивать последствия введенных санкций против Турции.

    "Должны быть рассмотрены и должны быть приняты необходимые меры, но пока эта ситуация находится в стадии оценки", - заявил министр.

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