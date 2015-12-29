​Улюкаев: В правительстве России только сейчас начали оценивать последствия антитурецких санкций

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24" признал, что российский бизнес зависит от Турции, в частности, российская туриндустрия, сообщает Report.
"Есть некоторые отрасли, такие, как например туриндустрия, которая очень зависит от этого направления, где как раз ограничения наиболее зримые", - заявил Улюкаев.
Помимо туриндустрии, министр отмечает высокий уровень зависимости от турецких продуктов.
"Доля импорта томатов из Турции очень велика", - признал Улюкаев.
При этом в правительстве, по словам Улюкаева, только сейчас начали оценивать последствия введенных санкций против Турции.
"Должны быть рассмотрены и должны быть приняты необходимые меры, но пока эта ситуация находится в стадии оценки", - заявил министр.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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