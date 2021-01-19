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СМИ: Ультраправые радикалы планируют проникнуть на инаугурацию Байдена

СМИ: Ультраправые радикалы планируют проникнуть на инаугурацию Байдена Согласно данным ФБР, радикалы исследовали уязвимые места в Вашингтоне
Другие страны
19 января 2021 г. 14:53
СМИ: Ультраправые радикалы планируют проникнуть на инаугурацию Байдена

Федерально бюро расследований (ФБР) узнало о том, что ультраправые радикалы рассматривали попытку проникновения на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, бюро составило спецотчет, в котором перечислены выявленные угрозы безопасности.

Документ был направлен в правоохранительные органы для предупреждения о возможных попытках проникновения со стороны экстремистов, "одиночек" и сторонников теории заговора QAnon, которые также принимали участие в штурме Капитолия.

Согласно данным ФБР, радикалы исследовали уязвимые места в Вашингтоне и обсуждали, как эти районы могут помочь при осуществлении плана по проникновению на церемонию 20 января.

"Члены QAnon обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны", — сказано в ФБР.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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