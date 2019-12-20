 Наверх

Улицу в Запорожье назвали в честь Папы Римского

​Улицу в Запорожье назвали в честь Папы Римского

Депутаты Запорожского горсовета провели голосование, по результатам которого в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ была переименована одна из центральных улиц города. Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Как стало известно, до этого об этом попросили горожане, которые живут рядом с католическим храмом.

Сообщается, что переименована была часть улицы Заводская, которая пролегает до улицы Лермонтова по Седова.

Отмечается, что Иоанн Павел II был на посту главы римско-католической церкви в 1978-2005 годах.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!