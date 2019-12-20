​Улицу в Запорожье назвали в честь Папы Римского

Депутаты Запорожского горсовета провели голосование, по результатам которого в честь Папы Римского Иоанна Павла ІІ была переименована одна из центральных улиц города. Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Как стало известно, до этого об этом попросили горожане, которые живут рядом с католическим храмом.

Сообщается, что переименована была часть улицы Заводская, которая пролегает до улицы Лермонтова по Седова.

Отмечается, что Иоанн Павел II был на посту главы римско-католической церкви в 1978-2005 годах.