​Улицу в Лос-Анджелесе переименовали в бульвар Барака Обамы

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Бульвар имени президента Барака Обамы появился на карте Лос-Анджелеса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Синий щит с новым названием на улице в юго-западной части мегаполиса, которая ранее называлась Родео-роуд, торжественно открыл мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"Открывая бульвар имени Обамы, мы тем самым признаем тот вклад, который он внес в развитие нашего города и страны", - подчеркнул Гарсетти в Twitter.

Инициативу по переименованию улицы протяженностью 5,6 км в честь 44-го президента США выдвинул член муниципалитета Лос-Анджелеса Херб Вессон.

Он аргументировал свое предложение тем, что в феврале 2007 года на территории примыкающего к этой улице парка Барак Обама, добивавшийся в то время выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии на выборах 2008 года, организовал многолюдный митинг.