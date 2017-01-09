Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Улице, на которой расположено посольство РФ в столице Турции, официально присвоено имя российского посла Андрея Карлова, погибшего в результате нападения 19 декабря.

Как передает Report, об этом сoобшил турецкая газета Yeni Safak

В письменном заявлении муниципалитета Анкары, которое цитирует газета Yeni Safak, отмечается, что предложение о переименовании улицы единогласно поддержали депутаты муниципального собрания.

С инициативой выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на следующий день после нападения на Карлова.